Jandarma ekiplerinden sürücülere kuru üzüm ve şeker ikramı

Manisa'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde uygulama yapan jandarma ekipleri, kuru üzüm ve şeker ikramında bulunarak, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Şehirde trafiğin en yoğun olduğu ve Akhisar, Saruhanlı ilçelerinden geçen İstanbul-İzmir yolu ile Kula, Salihli, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde geçen Ankara-İzmir yolu üzerinde farklı bölgelerde kurulan trafik kontrol noktasına gelen sürücüler, jandarma ekiplerinin jestiyle karşılaştı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları sürücülere Manisa yöresine özgü Sultaniye kuru üzümü ve bayram şekeri ikram etti.

Ekipler, üzücü kazaların yoğunlukla bayram tatillerinde yaşandığını hatırlatarak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA