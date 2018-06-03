İtikaf için Türkiye genelinde 9 bin 364 cami hazır

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, Ramazan'ın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.

Modern hayatın yoğunluğu içinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen "itikaf" ibadeti, Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene Ramazan'da itikafa girilecek camileri belirleyerek, yurt genelinde 9 bin 364 camiyi itikafa girmek isteyenler için hazırladı.

Ankara'da Kocatepe ve Maltepe camileri başta olmak üzere 251 camide, İstanbul'da ise 36 ilçede 225 camide itikafa girilebilecek.

Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

İnternet adresindeki "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA