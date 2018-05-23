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İnşaat işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Hakkari'de çalışan inşaat işçileri, evlerine ekmek götürebilmek için ter döküyor ve zor koşullarda da olsa ibadetlerini yerine getiriyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 16:13

İnşaat işçilerinin zorlu Ramazan mesaisi

Hakkari Yüksekova'da çalışan inşaat işçileri, Ramazan ayında da evlerine ekmek götürmek için ter döküyor. İşçiler, zor koşullarda ibadetlerini de yerine getiriyor.

İnşaat işçisi Bedirhan Çakçı, çocuklarının rızkı için Ramazan'da da çalıştığını belirterek, "İşimi seviyorum. Ramazan ayında oruçlu olduğumuz için biraz zorlanıyoruz, ama mecburuz. Ekmeğimizin derdindeyiz" dedi.

Aydın Kaya da 10 yıldır inşaatlarda çalıştığını anlatarak, "Zor şartlarda çalışıyoruz. Ramazan ayında orucumuzu tutuyoruz. Yaptığımız iş çok zor. Buna rağmen severek yapıyoruz" dedi.

Kaynak: AA 

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