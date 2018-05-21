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İmece usulü hazırlanan lezzetler iftar sofralarında

Kars Altınbulak Köyü'nde yaşayan kadınlar Ramazan boyunca bir araya geliyor, imece usulü tandırda yemek hazırlıyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:05

İmece usulü hazırlanan lezzetler iftar sofralarında

Kars'ta yüzyıllardır imece usulü tandırda yemek hazırlama geleneği yaşatılıyor.

Sarıkamış ilçesine bağlı Altunbulak Köyü'nde yaşayan kadınlar, Ramazan boyunca katmer, kete, sarma, börek, pişi, gagala ve tandır ekmeğini öğle saatlerinde yakılan tandırlarda, iftar ve sahur sofraları için imece usulü hazırlıyor.

Her gün birbirleri için yöresel yemekler hazırlayan kadınlar, tandırları tezek ve odun yakarak ısıtıyor. Ardından hazırlanan ekmek hamurlarını yufka şeklinde açıyor.

Tandırın sıcak yüzüne yapıştırılan hamurlar, yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra pişirilip tandırdan çıkarılıyor. Ardından yöresel lezzetler katmer, pişi, börek, tandır içine sarkıtılan tavanın içinde pişirilerek hazır hale getiriliyor.

Köylü kadınların yaptığı yöresel yemekler, iftar ve sahur sofralarına ayrı tat katıyor.

Geleneğin devam etmesini istiyorlar

45 yaşındaki Hediye Temur, köye gelin olarak geldiğinden beri bu geleneğin devam etmesi için uğraştıklarını söyledi.

"Ramazan'da kadınlar bir araya gelip tandırımızı yakıyoruz. Geceden hazırladığımız hamurumuzu önce ekmek için yufka haline getirip pişiriyoruz. Şimdiki gelinler bu işleri pek merak etmiyor ama ben kızlarıma bütün bu yemekleri öğrettim. Kızlarım hepsinin nasıl pişirildiğini çok iyi biliyor. Bu geleneği devam ettirmemiz lazım."

"Nesilden nesile aktarmaya çalışıyorlar" 

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de, imece usulüyle yakılan tandırlarda yöresel lezzetlerin pişmeye başladığını anlattı.

"Her ne kadar yöre halkı etli yemek ağırlıklı beslense de Ramazan ayında yöremizde yetişen bitkilerin de karışımı ile çok güzel lezzetleri sofralara hazırlıyorlar. Bir yandan da nesilden nesile bu geleneği aktarmaya çalışıyorlar. Bu şekilde bir ay boyunca devam edecek."

Kaynak: AA

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