  • Ankara

  • İMSAK

  • GÜNEŞ

  • ÖĞLE

  • İKİNDİ

  • AKŞAM

  • YATSI

Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İçel (Mersin)
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Siirt
  • Sinop
  • Şırnak
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

II. Murad Han'ın vasiyeti yerine getiriliyor

Bursa'da II. Murad Han'ın vasiyeti yerine getirmek için Muradiye Külliyesi ve Camii'ndeki kabri başında Kur'an-ı Kerim okunuyor.

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:47

II. Murad Hanın vasiyeti yerine getiriliyor

Bursa'da, II. Murad Han'ın vasiyetini yerine getirmek için Muradiye Külliyesi'ndeki kabri başında Ramazan başladığından bu yana Kur'an-ı Kerim okutuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Muradiye Külliyesi'nde, Muradiye Camii İmam Hatibi Mehmet Akif Öney, ikindi namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okuyor.

Öney, Sultan II. Murad'ın vefat ettiğinde ''Hafızlar, etrafımda Kur'an okusun'' diye vasiyet ettiğini söyledi.

Ramazan'da da bu vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Öney, ''İkindi namazı öncesi namaz vaktine dek, Sultan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyor ve sevabını burada metfun bulunanların ruhlarına bağışlıyoruz'' dedi.

Kaynak: AA 

SON EKLENENLER

II. MURAD HAN'IN VASİYETİ YERİNE GETİRİLİYOR

BEKİR DEVELİ’NİN ANLATIMIYLA HAYBER KALESİ'NİN FETHİ

ENDONEZYA'DA TRAFİKTE KALANLARA İFTARİYELİK DAĞITILIYOR

GAZİANTEP'TE BAKLAVAYA ZAM YOK