II. Murad Han'ın vasiyeti yerine getiriliyor

Bursa'da, II. Murad Han'ın vasiyetini yerine getirmek için Muradiye Külliyesi'ndeki kabri başında Ramazan başladığından bu yana Kur'an-ı Kerim okutuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Muradiye Külliyesi'nde, Muradiye Camii İmam Hatibi Mehmet Akif Öney, ikindi namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okuyor.

Öney, Sultan II. Murad'ın vefat ettiğinde ''Hafızlar, etrafımda Kur'an okusun'' diye vasiyet ettiğini söyledi.

Ramazan'da da bu vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Öney, ''İkindi namazı öncesi namaz vaktine dek, Sultan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyor ve sevabını burada metfun bulunanların ruhlarına bağışlıyoruz'' dedi.

Kaynak: AA