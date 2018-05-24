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II. Murad Han'ın vasiyeti yerine getiriliyor
Bursa'da II. Murad Han'ın vasiyeti yerine getirmek için Muradiye Külliyesi ve Camii'ndeki kabri başında Kur'an-ı Kerim okunuyor.
Bursa'da, II. Murad Han'ın vasiyetini yerine getirmek için Muradiye Külliyesi'ndeki kabri başında Ramazan başladığından bu yana Kur'an-ı Kerim okutuluyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Muradiye Külliyesi'nde, Muradiye Camii İmam Hatibi Mehmet Akif Öney, ikindi namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okuyor.
Öney, Sultan II. Murad'ın vefat ettiğinde ''Hafızlar, etrafımda Kur'an okusun'' diye vasiyet ettiğini söyledi.
Ramazan'da da bu vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Öney, ''İkindi namazı öncesi namaz vaktine dek, Sultan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyor ve sevabını burada metfun bulunanların ruhlarına bağışlıyoruz'' dedi.
Kaynak: AA