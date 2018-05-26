İftar sofrası bu kez çocuklar için kuruldu

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camii çocuk iftarına ev sahipliği yaptı.

Anne ve babalarıyla iftara gelen yüzlerce çocuk bir aradaydı. İftar çocuklar için olunca da ezan okuyan da dua eden de çocuklar oldu.

Tüm çocuklar Ramazan ayının manevi havasını yaşama fırsatı buldu. İftar sonrasında ise eğlence vardı.

Kimi halat çekme oyununda, kimi çuvalla zıplama yarışmasında gücünü sınadı.

Mendil kapmacı oyunu ise en çok ilgi gören eğlenceydi. Hacivat Karagöz gölge oyunu da çocukların büyük beğenisini kazandı.

Kahkahalarla oyunu izleyen çocuklar ve aileleri unutulmaz bir akşam yaşadı.

Etkinlik sonunda ise pamuk şekeri, mısır ve dondurma ikram edilen stantlar büyük ilgi gördü.

Kaynak: TRT Haber