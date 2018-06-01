İftar sofralarını tarihi Mostar Köprüsü'ne karşı kurdular

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde bulunan Tarihi Mostar Köprüsü'nün yakınlarında yaklaşık 700 kişi iftar yaptı. İftar programı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mostar Yunus Emre Enstitüsü ve Dzemal Bijediç Üniversitesi Öğrenci Birliği iş birliğiyle düzenlendi.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber, düzenlenen iftarın bir gelenek haline gelmesini umduğunu ve Ramazan ayının Bosna Hersek'te coşkuyla yaşandığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ise Bursa'da geçmişte göç eden çok sayıda Boşnak vatandaşın olduğunu anlattı:

"Bursa'da yaşayan Boşnakların Bosna Hersek ile özel bir bağı olduğunu biliyoruz. Bosna Hersek onların kalbinde önemli bir yerde bulunuyor."

Yılmaz, Ramazan ayının her Müslüman'ın kalbinde özel bir yeri olduğunu ve insanlara birliği, paylaşmayı hatırlattığını söyledi.

Kaynak: AA