"Hoşgörü sofrası" Müslüman ve Hristiyan vatandaşları buluşturdu

Cumhuriyet Meydanı'nda "hoşgörü sofrası" adıyla organize edilen programda, konuklara etli nohut, pilav, mercimek çorbası, tulumba tatlısı ve ayran ikram edildi.

İftarın ardından dua edildi, ilahiler okundu, sema gösterisi yapıldı.

Türk ve Rum vatandaşlar bir araya geldi

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, bu yıl 5'incisini düzenledikleri "hoşgörü sofrası"nda, adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşları bir araya getirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sofra geleneksel hale geldi

Başkan Ünal Çetin, adanın Türkiye'nin en batısında yer aldığını ve en büyük adası olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Gökçeada'da, 81 vilayetten insanlarımızın kendisine yurt edindiği bir noktadayız. Burada adada yaşayan Türk ve Rum vatandaşlarımız ile, Müslüman ve Hristiyan halkımız ile mübarek Ramazan ayında aynı sofrada oturuyoruz, oruç açıyoruz. Böylesine güzel, adına 'hoşgörü sofrası' dediğimiz bir ortamda iftar yapmak gerçekten çok güzel bir olay. Bu Ramazan ayımızı hep birlikte yaşamak çok duygusal anlar yaşatıyor bizlere. Biz bu sofrayı 5'inci kez kuruyoruz. Artık geleneksel hale geldi. İnşallah uzun yıllar da devam edecek. Biz bu güzel Ramazan'da bu güzel adada, Gökçeada'da tüm vatandaşlarımızı tüm inançlarla aynı sofrada buluşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu bu sofrada bir araya gelenlere."

İftar programına Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada 5. Komando Alay Komutanı Albay Hasan Paçalı, İlçe Müftüsü Adem Özsoy, adadaki Hristiyan din adamları ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA