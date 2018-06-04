Hayrabolu peynir tatlısı Ramazan sofralarına lezzet katıyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine özgü peynir tatlısı, 47 yıldır değişmeyen lezzetiyle Ramazan sofralarında yerini alıyor.

Bölgede çok sevilen tatlının imalatçısı 22 yaşındaki Salih Kaya, Hayrabolu peynir tatlısının kıvamını dedesi Salih Kaya'nın bulduğunu anlattı.

Kaya, babasının ilçenin isminin ön plana çıkması için "kadı göbeği" yerine "Hayrabolu peynir tatlısı" adını kullandığını ve işi, üçüncü kuşak olarak devam ettirdiğini söyledi.

Tatlı, eskiden el yordamıyla yapılıyor ve taş fırınlarda odun ateşinde pişiriliyordu. Ancak, gelişen teknoloji ve yoğun talebi karşılamak için artık özel makineler kullanılıyor.

Ürünlerin hepsi doğal

Salih Kaya, tatlının yapım aşamalarını şöyle anlattı:

"Tatlı için sabah çiğ süt alıyoruz, bu tatlı, akşamdan kalan sütle bile yapılamaz. Sütü işledikten sonra peynir yaparız. Bu peyniri çekerek yumurta, irmik, un ve kabartma tozuyla karıştırırız. Daha sonra şeklini veririz ve fırına göndeririz. Sabah süt olarak imalathanemize giren ürün, akşam Hayrabolu peynir tatlısı olarak çıkar. Tamamen doğal ürünlerin kullandığı tatlıda katkı maddesi bulunmuyor."

Bölge halkının damak tadına hitap eden tatlı Ramazan, bayram, düğün gibi özel günlerde sofralarda yerini alıyor.

Kaya, yöresel bir lezzet olan tatlının sadece Tekirdağ ve Trakya'da değil, tüm Türkiye'de bilindiğinden de bahsetti.

"Tatlıyı Türkiye'nin pek çok iline gönderiyoruz. Tatil için şehre gelen gurbetçi vatandaşlarımız da dönüşte mutlaka tatlımızı alarak çalıştıkları memlekete giderler."

Yılın 12 ayı ilgi gören tatlıya, bu Ramazan ayında talep 3 kat arttı.

Kaynak: AA