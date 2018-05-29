Hatay kömbesi için tahta kalıplar hazırlanıyor

Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez ikramlarından olan Hatay'a özgü kömbe tatlısı için hazırlıklar başladı.

Ahşap oymacılığı yapan Şahin Kadınoğlu, mesleğine 7 yaşında babasının yanında başladı ve 12 yaşından beri usta.

Kadınoğlu, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla kömbe hazırlanırken kullanılan tahta kalıpların yapımına hız verdiklerini ve günde ortalama 150 kömbe kalıbını hazır hale getirdiklerini söyledi.

"Ağaçlar kesiliyor, kesildikten sonra bunlar çizime geçiliyor. Çizim bittikten sonra hızara geçip kesimi yapılıyor. Ortaya kalıp çıkıyor. Kalıp çıktıktan sonra tornada saplarını çekiyorum. Saplar çekildikten sonra diğer ikinci tornada içleri oyuluyor. İçleri oyulduktan sonra nakış işine başlıyorum. Bu farklı farklı modeller. Muhtemelen 25 çeşit modelim var şu an. Nakış işi bittikten sonra iç zımpara ve dış zımparası yapılıp bundan sonra Hatay ve Türkiye geneline hatta Almanya ve Arabistan’a da yolladığımız oldu. Çoğunu Türkiye’de çalışıyoruz."

Ramazan'da daha yoğun

Kadınoğlu, diğer aylarda da kömbe yaptığını ancak Ramazan ayında yoğunluk olduğunu anlattı.

"Ramazan’da daha çok yoğunluk oluyor. Diğer aylarda da yapıyoruz. Çünkü çoğu insan bilmez bunu ama şu bir senede bizim kömbe kalıplarına rağbet çok oldu. El sanatı olduğu için, hem de modeller farklı farklı olduğu için talep çok."

25 farklı model olduğunu ve bunları Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderdiklerini söyleyen Kadınoğlu, tahta kalıbın plastik kalıptan daha sağlıklı olduğundan bahsetti.

"Neden diyeceksiniz, adı üstünde tahta, ağaçtan olma. Ama o plastiğin neden imal edildiğini kimse bilmiyor. Bir kalıp yeri geliyor üç dört sene gidiyor. O plastik kalıp yapıldığı zaman bir bakıyorsunuz ilk kullanımda bozuluyor."

Kadınoğlu, kömbe kalıpları alanında Hatay’da ve hatta Türkiye’de sadece 2 kişi kaldığını, çeşitli illere sipariş gönderdiklerini de anlattı.

Kaynak: İHA