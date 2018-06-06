Uşaklı Salim Gören, yaklaşık 8 yıldır başta yamaç paraşütü olmak üzere çeşitli araçlarla uçuş gerçekleştiriyor.

Haftada birkaç gün uçan Gören, bu kez sivil havacılığa dikkat çekmek için paramotorla havalanıp gökyüzünde iftar yaptı.

İftar saatinde Kemalöz Mahallesi'nden havalanan Gören, yanına aldığı su ve hurmayla orucunu açtı. Bir süre havada kaldıktan sonra iniş yaptı.

"Uşak semalarında en güzel iftarımı yaptım"

Gören, Ramazan ayı geldiğinde iftarlarından birini havada yapmayı planladığını, havanın da elverişli olmasıyla bu planını hayata geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün rüzgar elverişliydi. Böylece sivil havacılığa dikkati çekmek ve havada oruç açmanın keyfini yaşamak istedim. Başarılı bir uçuş oldu, benim için büyük bir tecrübeydi. Uşak semalarında en güzel iftarımı yaptım. Havada camilerden yükselen ezan sesi eşliğinde dua ettim."

Şehitlere dua etti

Havada özgürce uçmasını şehitlere borçlu olduğunu anlatan Gören, bundan dolayı orucunu açtıktan sonra vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere dua etti.

Yamaç paraşütü ve paramotor uçuşlarının yaygınlaşmasını isteyen Gören, herkesin bu sporu yapabileceğini söyledi.

Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonundan uçuşu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA