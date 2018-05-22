Gece bekçileri sahuru görev başında yapıyor

İstanbul'un 39 ilçesinde 8 aydır görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çalışıyor.

Bekçiler, gece işlenebilecek suçlara karşı sokak sokak gezerek görevlerini yerine getiriyor. 1500 bekçinin silah taşıma, kimlik sorgulama ve gözaltına alma yetkisi var.

Bölgelerinde şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurarak inceleme yapan bekçiler, Ramazan ayında da görevlerini kesintisiz icra ediyor.

Kadıköy'deki bekçiler, çalışma saatlerine denk gelen sahur yemeklerini görev başında yiyor.

Caferağa ve Osmanağa mahallerinde görevli bekçiler sahur saatine kadar sokaklarda şüpheli gördükleri kişiler ve araçlarda kontrol yaptıktan sonra, bağlı bulundukları karakola giderek sahur yapıyor. Ezanın okunmasının ardından bekçiler tekrar görev bölgelerine dönerek çalışmalarına devam ediyor.

Suçlarda azalma oldu

Bekçilerin göreve başladığı 14 Ağustos 2017'den beri, cana ve mala karşı işlenen suçlarda kayda değer bir azalma meydana geldiği belirtildi.

Görev yaptıkları süre boyunca bekçiler, İstanbul'da 142 bin 812 araç sorgusu, 21 bin 16 motosiklet sorgusu yaptı. Bu sorgularda 9 bin 730 yoklama kaçağı, 2 bin 641 aranan kişi gözaltına aldı.

Gece bekçileri, İstanbul'da 978 narkotik madde satışıyla ilgili olaya müdahale ederken, yaptıkları şüpheli kişi ve araç aramalarında 246 kurusıkı tabanca, 185 ruhsatsız tabanca ve 31 pompalı tüfek ele geçirdi. Ayrıca 116 hırsızlık, 21 çalıntı araç, 50 çalıntı motosiklet, 17 evden hırsızlık ve 29 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattılar.

Kaynak: AA