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Gaziantep'te Ramazan'a özgü bir lezzet: Ramazan kahkesi

Ramazan ayına özel üretilen 'Ramazan kahkesi' Gazianteplilerin neredeyse her iftar ve sahurda tükettiği bir lezzet. Un, şeker, zeytinyağı ve mahlep karışımı ile yapılıyor.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:35

Gaziantepte Ramazana özgü bir lezzet: Ramazan kahkesi

Gaziantep, Türkiye'nin gastronomi başkenti olarak biliniyor. Dünyaca ünlü mutfağı ile Gaziantep'te 'Ramazan kahkesi' Ramazan ayının simgesi. Neredeyse her iftar ve sahurda yeniyor.

Tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, kahke, uzun yıllar önce Halepli ustalardan öğrenilmiş ve zamanla yöresel lezzetlerle harmanlanmış.

Yumuşak simidi andıran kahke, şehir halkı dışında Türkiye'nin birçok şehrinden de yoğun ilgi görüyor.

Kahke, fırınlarda her yıl sadece Ramazan ayında, 30 gün boyunca pişiriliyor.

Halep'ten Gaziantep'e

Şehirdeki en eski simit üreticilerinden Hüseyin Aslansoy, kahkeye 'Halep kahkesi' dendiğini de söyledi.

Aslansoy, kahkenin geçmiş yıllarda çocuklara Ramazan'ı sevdirmek, oruca teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla oyuncak şeklinde hazırlandığını anlatt:.

"Vatandaşlar iftar vaktine doğru yoğun şekilde alıyor. İftarda ve sahurda tüketiliyor. Antep peyniri ve çayla tüketildiğinde bambaşka bir lezzeti oluyor. Günlük olarak şehir dışına da gönderiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gönderdiğimiz yerlerden bazıları. Bizden kahke isteyenler buralarda yaşayan Gaziantepliler ve sosyal medyadan görenler. Elimizden geldiğince göndermeye çalışıyoruz."

Kahke nasıl yapılıyor?

Kilogramı 22 liradan satışa sunulan Ramazan kahkesi şöyle yapılıyor:

  • Un, şeker, zeytinyağı ve mahlep karıştırılıp, hamur yoğurma makinesinde yoğruluyor.
     
  • Ardından dinlendirilen hamura ustalar şekil veriyor ve tepsiye diziyor.
     
  • Bu işlemlerden sonra, kahkenin üzerine yumurta sürülüyor ve özel bir aletle susam basılıyor.
     
  • Susam basıldıktan sonra tekrar dinlendiriliyor. Daha sonra 180-200 derece fırında kızarana kadar pişiriliyor.

Kaynak: AA 

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