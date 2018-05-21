Gaziantepliler sahurda ciğer kebabı tercih ediyor

UNESCO'nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına aldığı Gaziantep, yılın her dönemi zengin mutfağıyla yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlıyor.

Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan ciğer kebabı, vatandaşlar tarafından tarihi Gaziantep Kalesi'nin eteklerinde, sahur vakti sıkça tüketiliyor.

Türkiye'nin lezzet başkenti konumunda olan şehirde, kebap tüketimi Ramazan ayında diğer aylara göre artış gösteriyor.

Pişen kebabı açık veya tırnaklı diye bilinen ekmeğin içinde alan vatandaşlar, isteğe göre yeşillik ve baharat kattıktan sonra kalenin eteğinde kurulan küçük masa ve taburelerde oturarak sahurlarını yapıyor.

Özellikle iftar ve sahur saatlerinde tüketiliyor

48 yıldır kebapçılık yapan Necdet Kırıcı, Gaziantep'in kebap tüketiminde Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Ramazan ayında vatandaşların özellikle iftar ile sahur arasında daha çok kebap tükettiğinden bahseden Kırıcı, bazı zamanlarda müşterilerin oturmak için yer bulamadığını anlattı.

"Özellikle iftar ve sahur saatlerinde insanlarımız buraya gelip ciğer yiyor. Bu en önemli geleneklerimizden biri. Ciğerin yanında haşhaş, sade, Adana, Maraş tarak gibi diğer kebap türleri de tercih ediliyor. Günlük ortalama 80 kilogram, Ramazan ayında ise 2 tona yakın ciğer satıyorum. Tabii benim mekanım salaş ve küçük. Daha büyük işletmeler var, onlar günlük ortalama 200 kilogram ciğer satıyorlar."

Kaynak: AA