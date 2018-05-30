Gaziantepli kadınlar bayram sofralarını renklendirmek için eğitim alıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil ettiği Gaziantep'te kadınlar, birbirinden lezzetli bayram sofraları hazırlamak için eğitim alıyor.

Baklavası, fıstığı, fıstık ezmesi, katmeri, beyranı, yuvalaması, tırnaklı pidesi, lahmacunu, firiği ve zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili alan Gaziantep, bu anlamda Türkiye'nin öncü şehirleri arasında.

Gaziantepli kadınlar da birbirinden güzel ve lezzetli bayram sofraları hazırlayabilmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde açılan yöresel yemek kursuna katılıyor.

Kursiyerler, yöresel yemeklerin püf noktalarını şef aşçılardan uygulamalı olarak öğreniyor.

Özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezi olan yuvalama, kahke ve sütlaç yapımına ilgi gösteren kursiyerler, bayrama en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun emek harcıyor.

"Kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri öğretiyoruz"

Emine Göğüş Mutfak Müzesi Koordinatörü Ragıp Güzelbey, Gaziantep'in gastronomi turizmi konusunda Türkiye'nin öncü şehri ve en büyük umudu olduğunu söyledi. Güzelbey, kursa ilginin yoğun olduğunu da belirterek, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te bayram tatları hazırlığı yavaş yavaş başladı. Bunların başında Antep'e özgü kurabiyeler gelir. Bu kurabiyeler hem sade hem de fıstıklı olarak yapılıyor. Bunların kendine özgü özelliği vardır. Bunlar bayram boyunca evlerde, gelen misafirlere ve yapamayan komşulara ikram edilir."

Anneme bayram sofrasında sürpriz yapmak istiyorum

Kursiyerlerden 23 yaşındaki Sena Oğuzaslan, Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenci. Oğuzaslan, kursta öğrendiği yemekleri bayram sofrası için hazırlayacağını anlattı:

"Bayram sofrasının bizim kültürümüzde çok ayrı bir yeri vardır. Bayram sofralarında aile büyükleri, kardeşler, çocuklar hep birlikte toplanırız ve yöresel yemekler yeriz. Ben yöresel yemek yapmayı bilmiyorum, onun için de anneme yardım edemiyorum. Böyle bir kursun verildiğini öğrendim ve geldim. Ramazan boyunca kursumuz devam edecek. Burada en sevdiğim yemekleri öğrenip, bayram sofrasında anneme sürpriz yapmak istiyorum."

Kaynak: AA