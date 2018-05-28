Gaziantep, mutfağı ile Ramazan sofralarına lezzet katıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı şehirler ağı"na dahil edilen Gaziantep, 500'ün üzerinde yemek türüyle Ramazan'da da iftar ve sahur sofralarına lezzet katıyor.

Baklavası, fıstığı, fıstık ezmesi, katmeri, beyranı, yuvalaması, tırnaklı pidesi, lahmacunu, firiği ve zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili alan Gaziantep, bu anlamda Türkiye'nin öncü şehirleri arasında.

Şehirde faaliyet gösteren yemek ve tatlı işletmelerinde, özellikle iftar ile sahur saatleri arasında yoğunluk yaşanıyor.

İftar sofralarında "yuvalama" ile orucunu açan ve gecenin ilerleyen saatlerinde "beyran", sahurda ise "katmer" tüketen vatandaşlar, tatlı olarak da baklavayı tercih ediyor.

Tarihi İpekyolu'nun lezzet durağı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin tarihi İpekyolu üzerinde yer aldığını, bundan dolayı da tarih boyunca avantajlı konumda olduğunu söyledi.

Şahin, yemek ve lezzet konusunda öncülüğü hiçbir şehre kaptırmayacaklarını anlattı.

"Sofra birleştirir, sosyalleştirir ve büyük bir zenginliktir. Bizim elimizde ise yemek en büyük hazinemizdir. Şu an bütün dünya, gurme turizmi ve gastronomiden bahsediyor. Biz elimizde olan lezzetleri halkımıza sunmak için 6 ayrı yerde iftar sofrası kurduk. Ayın sonunda 300 bin kişiye iftar vermeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken yerel mutfağın rengi, kokusu, acısı, tatlısı oruçtan çıkan birinin iftar sofrasını şenlendiriyor ve ağzımız tatlanıyor. Birbirinden lezzetli yemeklerimiz her zaman olduğu gibi yine Ramazan sofralarına hem zenginlik hem de görsellik sunuyor."

Ramazan ayının vazgeçilmezleri

Emine Göğüş Mutfak Müzesi Koordinatörü Dr. Ragıp Güzelbey ise, Gaziantep'in gurme turizmi konusunda Türkiye'nin parlayan yıldızı ve en büyük umudu olduğunu dile getirdi.

"Genelde Gaziantep mutfağında mevsimlere değişken olarak yemek yapılırken Ramazan ayının değişmeyenleri vardır. Yuvalama, sütlü zerde, kurabiyeler... Bunlar Ramazan boyunca yapılır ve bayramda da misafire ikram edilir. Bazı yemeklerin yapılması bazen haftaları bulur. İmece usulüyle yapılır. Aynı sokakta yaşayan komşular bir araya gelirler ve bu lezzetleri ortaya çıkarırlar."

Kaynak: AA