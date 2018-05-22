Etiyopyalı Muhammed'in tek isteği Ramazan'da yağmur yağması

Etiyopya’nın kuraklıkla boğuşan Afar eyaleti...

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve Afrika’nın en sıcak noktalarından olan bölgede göçebe hayatı süren halk, son yıllarda görülen ağır kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Halk, geleneksel olarak kadınlar tarafından inşa edilen ince dallardan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşıyor.

Halkın ana geçim kaynağı hayvancılık. Konargöçer çobanlar ise, her yıl en az 2 kez yer değiştirerek su kaynaklarına ulaşmaya çalışıyor. Hayvanlarının telef olmaması için büyük gayret gösteren çobanlar, bir yerlere yağmur yağdığı ve su olduğu haberini aldıklarında çadırlarını deve ve eşeklere yükleyerek yola koyuluyor.

Tüm Ramazan'ı kısıtlı imkanlarla geçiren konargöçerler, her şeye rağmen geleceğe dair ümitlerini koruyor.

Yerleşik hayata uyum sağlamaya çalışıyorlar

Yeterli su ve otlak alanı bulamayan çobanlardan bazıları, son dönemlerde hayvanlarını satarak ya da başkasına emanet ederek yerleşik düzene geçmeye çalışıyor.

Yaklaşık 4 metrekarelik çadırında ailesiyle yaşamını sürdürmeye çalışan Muhammed Utban, 35 yaşında. Eyaletin başkenti Semera'da yaşıyor.

Her gün 12 saat güvenlik görevlisi olarak çalışan Utban, her ay eline geçen 1800 birr (yaklaşık 300 lira) ile ailesini geçindirmek için uğraşıyor. Bir gün elektriği olan, musluğundan su akan bir eve sahip olmanın hayalini kuruyor.

"Artık çobanlık yapmıyorum. Sahip olduğum tüm hayvanları kardeşime emanet ettim."

Kazandığı parayla evine bakmasının güç olduğunu söyleyen Utban, akrabalarının ve komşularının kendisine yardımcı olduğunu ve birçok kişinin de ancak karşılıklı yardımlaşma sayesinde geçinebildiğini anlatıyor.

İftarlarda çorba ve hurma

Utban, 8 çocuğunun 4'ünü okula gönderiyor, 4'ünü ise çalışmaları için hayvanlarını emanet ettiği abisinin yanına yolluyor.

Utban ailesi iftarı çorba ve hurma, sahuru da birkaç kap yemekle geçiştiriyor. Aile, güdecek hayvanları olmasına rağmen sofralarını etle donatacak lükse sahip değil.

Ramazan ayını da ibadetle ve çalışarak geçirdiğini anlatan Utban, Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal etmiyor. Bir yandan da Ramazan'da yağmur yağması ve çorak toprakların can bulması için dua ediyor.

“Ramazan'da Allah’tan cenneti istiyorum. Bizlere yağmur göndermesi için Allah'a dua ediyorum.”

Kaynak: AA