Erzurumluların vazgeçemediği lezzet: Kadayıf dolması

Erzurum'da, vatandaşların vazgeçilmez lezzeti kadayıf dolması, Osmanlı döneminden bu yana sofralardan eksik olmuyor.

Birçok ilden de sipariş edilen tatlı, özellikle Ramazan ayında iftar sofralarına lezzet katıyor.

Tel tel kadayıfların içine ceviz konularak sarılmasının ardından hazırlanan, yumurta ve kızgın yağda kızartılan tatlılar, daha sonra soğuk şerbetin içine batırılıyor.

Kadayıf ustası Muammer Tanhaş, kadayıf dolmasının çok eski bir tarihe dayandığını, şimdi de Erzurumluların her gün tükettiği ve vazgeçemediği bir tatlıya dönüştüğünü söyledi.

İnsanlar bu lezzetten vazgeçemiyor

İçindeki malzemeler nedeniyle tok tuttuğu, enerji verdiği bilinen ve özellikle Ramazan aylarında satışı 2-3 kat artan kadayıf dolması, Erzurum dışındaki müşterilere kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.

Tanhaş, kadayıf dolmasının Ramazan ayında daha çok tercih edildiğini anlattı.

"Bu tatlı zengin fakir herkesin evinde bulunan ve insanların vazgeçemediği bir tatlı. Biz bunu ev mutfağından çıkarıp şeklini ve şerbetini değiştirerek 365 gün Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ramazan'da satışlarımız artıyor hem şehir içinden hem de şehir dışından oruç tutan herkes mutlaka kadayıf dolmasının tadına bakıyor."

İnternet üzerinden kadayıf siparişi

Tanhaş, siparişi internet üzerinden verenlerin tatlılarını özenle paketlediklerini söyledi.

"İnternetten alınan siparişlerle gönderilen kargolar 2-3 günde teslim ediliyor. İnsanlar bu tatlıyı gazete, televizyonlardan görüp merak edip alıyor. Kadayıfı yerinde sıcak sıcak yemek daha güzel ama biz bunları gönderirken paketleyip vakumluyoruz 10 gün taze kalma garantisi var."

Kaynak: AA