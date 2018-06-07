  • Ankara

  • İMSAK

  • GÜNEŞ

  • ÖĞLE

  • İKİNDİ

  • AKŞAM

  • YATSI

Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İçel (Mersin)
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kilis
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Şanlıurfa
  • Siirt
  • Sinop
  • Şırnak
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak

Erzincan'ın doğal maden suyuna Ramazan'da ilgi artıyor

Erzincan Ekşisu Mesire Alanı'nda bulunan doğal maden suyu, Ramazan'da hazmı kolaylaştırdığı için daha çok tercih ediliyor. Maden suyu, yörede "ekşisu" olarak biliniyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:19

Erzincanın doğal maden suyuna Ramazanda ilgi artıyor

Erzincan Ekşisu Mesire Alanı'nda çeşmelerden akan doğal maden suyu, Ramazan'da hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih ediliyor.

Erzincan Belediyesi'ne ait ve şehir merkezine 14 kilometre mesafede yer alan maden suyu çeşmeleri, Ramazan'da yoğun ilgi görüyor.

İftar öncesi araçlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar, yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor. Maden suyu ise yörede "ekşisu" olarak biliniyor. 

"Bu suyu içmeyen 'Erzincan'a geldim' demesin"

Yöre sakinlerinden Ekrem Kara, iftarını ekşisu ile açtığını ve faydasını gördüğünü belirterek, "Herkese bu maden suyundan içmelerini tavsiye ederim. Erzincan'a gelip de bu suyu içmeyen 'Erzincan'a geldim' demesin" diye konuştu.

Ümit Sönmez de haftada 1-2 sefer gelip mesire alanında bulunan çeşmelerden maden suyu aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu su midede şişkinlik yapmıyor, hazmı kolaylaştırıyor, faydasını görüyoruz, Erzincan'da evinde bu maden suyundan olmayan yok. Bu suyu dünyanın hiçbir yerinde bedava vermezler ama biz memleketimizde bedava bidonlara dolduruyoruz."

Kaynak: AA 

SON EKLENENLER

TAYFALARIN RAMAZAN'I TEKNEDE GEÇİYOR

ERZİNCAN'IN DOĞAL MADEN SUYUNA YOĞUN İLGİ

AHISKA TÜRKLERİNİN TÜRKİYE'DE HUZURLU RAMAZAN'I

KÜTAHYA'NIN TARİHİ CAMİLERİNDE İTİKAF