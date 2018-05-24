Engelli çocuklara evlerinde tiyatro

Van'ın Erciş ilçesinde, Ramazan programlarına katılamayan engelli çocuklar için evlerinde etkinlik düzenleniyor.

Erciş Belediyesi'nin etkinliklerine katılamayan engelli çocuklar için görevlendirilen tiyatro ekibi, ev ziyaretleri düzenliyor. Çocukları eğlendiren tiyatro ekibi, çeşitli gösteriler yapıyor.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, amaçlarının etkinliklere katılamayan çocukların da bunlardan faydalanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçeye tiyatro ekibi getirdik. İftardan sonra sahilde vatandaşlarımıza bu etkinlikleri sunarak eğlenmelerini ve günün yorgunluğunu atmalarını sağlıyoruz. Tabii etkinliklere katılamayan vatandaşlar için de farklı etkinlikler yapıyoruz. Biz de etkinliklere katılamayan engelli çocuklarımız için evlerine kadar bu etkinlikleri götürüyoruz. Umarım eğlenirler."

Kaynak: AA