Endonezya'da sığınmacıların Ramazan'ı zorlu geçiyor

Yeni bir yaşam umuduyla Afganistan, Somali ve Sudan'dan Endonezya'ya gelen Müslüman sığınmacılar, Ramazan ayını zorlu koşullarda geçiriyor.

Sığınmacılar, Tangerang şehrindeki göçmen ofisi önünde aileleriyle kurdukları küçük derme çatma çadırlarda kalıyor.

Hijyen ve sağlık koşullarının oldukça kötü olduğu çadırda kalan sığınmacılar, özellikle iftar ve sahur vakti gıda yardımı umuduyla yolları gözlüyor.

İftar ve sahur için yemek bulmakta zorlanıyorlar

21 yaşındaki Ali Rıza, zorlu yaşam koşulları nedeniyle Afganistan'ın Vardak şehrinden ailesiyle birlikte Endonezya'ya sığındı. Ali Rıza, Ramazan ayında oruçlarını tutmakta zorlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Düzenli olarak yardım alamıyoruz. Bazen iki gün iftar ve sahur için yemek ve su bulamadığımız oluyor. Yol kenarına kurduğumuz kötü durumdaki çadırlarda yağmur, sıcak hava ve yoğun egzoz dumanına maruz kalıyoruz. Bu durum hem sağlığımızı hem de oruç tutarken bizi kötü etkiliyor."

Ali Rıza, duş alabilmek ve elbiselerini yıkayabilmek için otobüs terminaline gittiğini ve para ödemesi gerektiğini anlatarak, "Maddi açıdan zorladığımız için sıklıkla temizlik ihtiyacımızı gideremiyoruz" dedi.

Sığınmacıların çalışması yasak

Başka bir ülkeye göç edebilmek için Uluslararası Göç Örgütü'ne kayıt olabilmeyi bekleyen sığınmacılar, haklarında olumsuz bir durum oluşma ihtimali ya da göçmen kayıtlarının reddedileceği kaygısıyla da kendileriyle yapılan röportajlarda görüntü ve isim vermekten kaçınıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) verilerine göre, 14 binden fazla sığınmacının bulunduğu Endonezya'da, sığınmacıların çalışması yasak.

Endonezya, BM'nin mültecilerle ilgili sözleşmesini imzalamadığı için bu ülkedeki sığınmacılar kamu haklarından da yararlanamıyor.

Kaynak: AA