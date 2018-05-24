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Endonezya'da Ramazan'da trafikte kalanlara iftariyelik dağıtılıyor

Endonezya'da Ar-Rahman Kur’an Öğrenim Merkezi'nin başlattığı program kapsamında, trafikte kalan sürücülere oruçlarını açması için iftariyelik dağıtılıyor.

24 Mayıs 2018 Perşembe 14:25

Endonezyada Ramazanda trafikte kalanlara iftariyelik dağıtılıyor

Endonezya’da Ar-Rahman Kur’an Öğrenim Merkezi'nin (AQL) başlattığı "Maidaturrahman" adlı program kapsamında çalışan gönüllüler, dağıttıkları iftariyeliklerle trafikte kalanların oruçlarını açmalarına yardımcı oluyor.

Trafik mağdurlarına iftariyelik dağıtan gönüllülerden Ibu Fitri, başkent Cakarta'da trafiğin en sıkışık olduğu 11 bölgede insanların oruçlarını açabilmesi için yardımcı olmaya çalışıklarını anlattı:

"Bazen trafik sıkışıklığı saatler sürebiliyor. Yol üzerinde herhangi bir şey alma imkanı bulamıyorlar. Bu sebeple trafiğin olduğu ana yol, kavşak ve ışıklarda iftar paketleri dağıtıyoruz."

İftar paketi dağıtımının Depok, Bekasi ve Bogor bölgelerinde de yapıldığını ifade eden Fitri, tüm arkadaşlarının gönüllü çalıştığını ve iftar paketlerinin AQL’ye yapılan bağışlarla temin edildiğini söylüyor.

Kaynak: AA

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