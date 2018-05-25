Elazığ'da iftar sofralarının vazgeçilmezi: Nohut ekmeği

Ramazan ayının gelmesiyle nohut ekmeği de tezgahlarda yerini aldı. 1970'li yıllardan beri üretildiği bilinen nohut ekmeği, zamanla sadece Ramazan'da yapılmaya başladı.

Şehirde belirli fırınlarda üretilen ekmek, sabahın ilk saatlerinden itibaren tezgahlarda yerini alıyor. Taze tüketilmesi önerilen ekmek, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2 liradan satılıyor.

Nohut ekmeği hazırlayan 21 yıllık pasta ustası Mehmet Yürek, Elazığ'da nohut ekmeğinin nasıl yapıldığını anlattı:

"Elazığ’ın kendisine has nohut ekmeği, 1970’li yıllarda nohut mayasından yapılırmış. Şu zamanda nohut mayası yapmak çok zahmetlidir. Yapım aşaması da çok zordur."

Yürek, Ramazan'a özel yapılan ekmeği günlük bin tane pişirdiğini ve kısa sürede tükendiğini söyledi.

Kaynak: İHA