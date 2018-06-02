Edirne'nin camilerinde Ramazan'da ziyaretçi yoğunluğu

Osmanlı Devleti'nin başkentlerinden biri olan, tarihi ve kültürel özellikleriyle Türkiye'nin gözde şehirlerinden Edirne...

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinin oluşturduğu ve "inanç turizminin altın üçgeni" olarak tanımlanan alanda, Ramazan ayında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şehirdeki, büyük usta Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii, hat yazılarıyla ünlü Eski Cami ve kapılarındaki işlemelerle anılagelen Üç Şerefeli Cami, ibadet turizmi açısından hareketli günler geçiriyor.

"İstanbul'a yakın ve ucuz"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, şehrin ibadet turizmi açısından Ramazan ayında yaklaşık 300 bin ziyaretçi beklediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Kadir Gecesi'nde 30 bin ziyaretçi öngörülüyor. Gelmesi beklenen 30 bin ziyaretçinin 5 bininin Batı Trakya ve Bulgaristan'daki soydaşlardan oluşacağını düşünüyoruz. Geri kalan 25 bin ziyaretçiyi ise Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Sakarya ve İstanbul gibi illerden bekliyoruz."

Hacıoğlu, özellikle Ramazan ayında ziyaretlerin daha da arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu camiler nevi şahsına münhasır özellikler arz ettiği için özellikle ilgi çekiyor. Edirne'nin ilgi çekmesindeki bir diğer sebep de İstanbul'a yakın ve ucuz bir şehir olması, birlikte yaşama kültürünün olduğu güler yüzlü insanların olması."

Kaynak: AA