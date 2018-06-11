Edirne'de Kabe'den bir parça: Rükn-ü Yemani

Edirne Eski Cami'de, Müslümanların kutsal mekanı Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) var.

Eski Cami'nin mihrap duvarında yer alan Kabe taşı, inanç turizmi kapsamında Ramazan ayında şehre gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Eski Cami baş imam hatibi Metin Uluocak, mihrap ile minber arasında kalan kısımda bulunan siyah renkli taşa Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) denildiğini ve bu taşın Kabe'de Yemen tarafını gösterdiğini söyledi.

Rükn-ü Yemani ile Hacer-ül Esvet'in farklı olduğunu anlatan Uluocak, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle dışarından gelen ziyaretçilerimiz cennet taşını yani Hacer-ül Esvet taşını görmek istediklerini söylerler. Bunu Kabe'deki Hacer-ül Esvet taşıyla karıştırırlar. Camimizde bulunan taş Rükn-ü Yemani'dir. Rükn-ü Yemani'de Kabe'de Yemen tarafını gösteren bir taştır. Bizim Müslümanlar olarak bu taşa itibar etmemiz Peygamberimiz Hz. Muhammed'in umresinde ve hac ibadetini yaparken Rükn-ü Yemani'nin huzuruna geldiği zaman orayı uzaktan selamlamıştır. Hacca ve umreye giden vatandaşlarımızda Kabe'de bulunan bu taşı selamlar ve dua ederler. Bu taşın bir parçası da kopmuş ve zamanında camimize getirilmiştir."

Kabe taşının Eski Cami'ye gelişiyle ilgili rivayetler

Uluocak'a göre, Kabe taşının Eski Cami'ye gelmesiyle ilgili farklı rivayetler var.

"Bu taşın buraya gelişine dair çeşitli rivayetler vardır. Kabe'den Yemen köşesinden düşen bu taşı Kabe Emiri nereye koyalım diye düşünürken bir rivayete göre Peygamberimizi rüyasında görür. Peygamberimiz buyurur ki 'Rum-i diyarda bir cami yapılmakta bu taşı oraya gönder' der. Tabii doğrusunu Allah bilir. Ancak Rükn-ü Yemani bizim için önemlidir. Kabe'de selamlarız ve dualar okuruz. Halkımızda bunu görmek için uzak yerlerden gelip ziyaret ederler ve bir nevi Kabe'yle buluşurlar. Edirne'mizde Kabe'den bir iz bulunmaktadır."

Baş imam hatip Uluocak, caminin içindeki Hacı Bayram Veli kürsüsünün de ilgi gördüğünden bahsetti.

Kaynak: AA