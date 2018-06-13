Edirne'de bayramların vazgeçilmezi: Badem ezmesi

Edirne'de, Osmanlı yadigarı tarihi Alipaşa, Bedesten ve Arasta çarşılarındaki badem ezmecisi esnafın yüzü, bayram hareketliliğiyle gülüyor.

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda misafirlerine ikram etmek için daha çok badem ezmesi satın alıyor.

Misafire baklava yerine badem ezmesi ikram ediliyor

Bir şekerleme firmasının satış müdürü Kaner Gen, bayram heyecanının şimdiden vatandaşları sardığını söyledi.

İkram geleneğinin Türk insanın en güzel davranışlarından olduğuna işaret eden Gen, "İkram geleneği bayramlarımızın vazgeçilmezlerindendir. Edirne'de baklava veya şeker yerine daha çok Osmanlı tatlarından badem ezmesi ikram ediliyor. Badem ezmesi hem yöresel ürünümüz hem de tüketilmesi daha kolay. Bayramlarda en çok badem ezmesi tüketiliyor. Vatandaşlarımız evlerinde 1-2 kilo baklava yapıyor ancak bunun yanında badem ezmesi de alıyorlar" dedi.

Şekerlemeci Elif Taş da, Ramazan Bayramı hareketliliğinin yaşandığını ancak bu yoğunluğun arife günü daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Marketlerde satılan şeker ve tatlıların işlerini aksattığını anlatan Taş, "Kadir Gecesi'nde büyük bir yoğunluk yaşandı, bayram hareketliliği de devam ediyor. Vatandaşlarımız bayramda ikram etmek için daha çok badem ezmesi alıyor. Edirne'de baklava yerine badem ezmesi tüketiliyor. Baklava Gaziantep, Şanlıurfa'ya has, bizim de badem ezmemiz ve Kavala kurabiyemiz bir numara" dedi.

"Misafirlerimizi bekliyoruz"

Şekerlemeci Perihan Yılmaz ise, bayram yaklaştıkça badem ezmesi satışlarının arttığını belirterek, "Badem ezmesinin hem sindirimi kolay hem de günlük yaptığımız için çok taze. Müşterilerimiz Osmanlı mutfağının şekerlemelerinden badem ezmesini daha çok tercih ediyor. Badem ezmesi ikram edilecek çay ve kahvenin yanında da çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Bayram alışverişi yapan vatandaşlardan Ergun Uğurlu, bayramda ziyarete gelecek misafirlerine badem ezmesi ikram edeceğini söyledi.

Baklava yerine daha hafif yiyecekler ikram etmeyi tercih ettiklerini anlatan Uğurlu, "Bu ürünler hem lezzetli ve Edirnemizin damak tadına daha uygun. Yıllardır bayram ikramlarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Badem ezmesinin kilogramı 50-55 lira civarında satılıyor.

Kaynak: AA