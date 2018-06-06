Dünyanın 7 kıtası ve Türkiye'nin 7 bölgesinden lezzetler aynı sofrada

Dünyanın 7 kıtası ile Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı lezzetler, iftar sofrasında bir araya geldi. İstanbul Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "7 Kıta, 7 Bölge, Tek Sofra Dünya İftarı" programında, dünyadan ve Türkiye'den örnek lezzetler aynı sofrada yer aldı.

Karadeniz'den yayla kuymağı, Doğu Anadolu'dan kadayıf dolması, İç Anadolu'dan mantı ve kır pidesi, Güneydoğu Anadolu'dan fındık lahmacun ve içli köfte, Akdeniz'den zeytinyağlı yalancı biber dolması, Marmara'dan Edirne ciğeri, Ege'den alabalık tava, iftarda yer alan lezzetler arasında.

100 çeşit yemeğin ustalar aşçılar tarafından yapıldığı programda, Esenler halkı Ramazan coşkusunu aynı sofrada paylaştı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, farklı kültürleri tek bir sofrada yaşattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde olursanız olun aynı dağın yeliyiz, aynı Allah’ın kuluyuz. Bizi bir araya getiren Ramazan duygusu ve iftardır. Farklı kıtadan da olsanız, farklı bölgelerden de olsanız aynı ezanla orucumuzu açıyoruz."

Kaynak: DHA