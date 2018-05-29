Dünya gençleri iftar yemeğinde bir araya geldi

İftar yemeği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla Müdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda verildi.

İftara, aralarında İran, Irak, Afganistan, Yemen, Suriye, Mısır, Kosova, Arnavutluk, Sudan ve Ganalıların da bulunduğu toplam 120 öğrenci katıldı.

Program öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

KYK Muğla İl Müdürü Ömer İlman, üniversitede 70 ülkeden 1044 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin birçoğunun KYK yurtlarında kaldığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Ramazan ayındaki manevi havanın öğrenciler arasında da yaşatılmasını amaçlıyoruz."

Kaynak: AA