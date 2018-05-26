Duman avcısı orman işçileri, Ramazan'da da 24 saat görev başında

Duman avcıları olarak bilinen orman işçileri, ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için, hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapıyor.

Gözetme kulesinde çalışan orman işçileri, en küçük bir duman gördükleri an telsizle merkezi bilgilendiriyor. Daha sonra en yakın bölgede bulunan arazözlerle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere anında hareket ediyorlar.

Orman işçileri, 24 saat esasına göre nöbetleşe istirahatle görevlerini sürdürüyor. Ramazan ayında ise nöbet kulübelerinde iftar ve sahur yapıyorlar.

Görevliler, sıcak Ramazan günlerinde serin bir ortamda oruç tutup, 5 il görebildikleri stratejik bölgede iftar yapıyor.

Sevdiklerinden uzak ve yalnız bir hayat

Ormanları korumak için sevdiklerinden uzak ve yalnız bir hayat yaşayan görevliler, Ramazan ayını da diğer insanlardan farklı geçiriyor.

Reşit Deniz, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Nurdağı İşletme Şefliği'ne bağlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapıyor. Mehmet Koca ve Kenan Bakır ise, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep illerinde yaşanabilecek orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için çevreyi gözetliyor.

Kulede iftar ve sahur farklı

10 yılık kule görevlisi Reşit Deniz, işlerinin zor olduğunu ancak severek yaptıklarını söylüyor:

"24 saat buradayız. Riskli bir bölgede çalışıyoruz çünkü ormanlarla anızlarla içi içe dolayısıyla yangın riski çok yüksek. Dalma gibi bir şansımız yok."

Mehmet Koca, "İftarlık hazırlığımızı yapıyoruz. Birimiz hazırlık yaparken diğerimiz gözetleme yapıyor. İftarımızı açıyoruz, görevimize devam ediyoruz. Sahura kadar da uyumuyoruz. Sabaha kadar da birer kişi nöbetleşerek görevimizi sürdürüyoruz" diyor.

Kenan Bakır ise, 10 yıldır kulecilik yaptığını ancak Ramazan'ın diğer aylara göre biraz daha farklı geçtiğini anlatıyor.

Kaynak: AA