Domates suyu 8 saat tokluk hissi veriyor

Sağlık Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, oruç tutan kişilerin mümkün olduğunca vücudun su ihtiyacını karşılayacak yiyecekler tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Domates suyu da bunlardan biri. Domates suyu, meyvenin en besleyici formu ve sağlık için de birçok faydası var. Özyaral, domates suyunun aynı zamanda 8 saat süreyle tokluk hissi verdiğini söyledi ve sahurda tüketilmesini önerdi. "Domates yıllarca bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Bugün, bu meyveyi çorbalarda, salatalarda, yemeklerde ve meyve suyu olarak kullanıyoruz. Domates suyu, meyvenin en besleyici formudur ve sağlık için birçok faydası vardır. Domateste bulunan likopen güçlü bir antioksidandır, kanser de dahil olmak üzere bir dizi hastalığı önler. Ayrıca 8 saat süreyle tokluk hissetmemizi sağlıyor. Özellikle oruç tutan kişiler için domates suyu büyük fayda sağlıyor. Sahurda domates suyu tüketilmeli."

"Domatesin kabukları soyulmamalı"

Prof. Dr. Özyaral, domateslerin işlenmesiyle biyoyararlanımının arttığını anlattı.

"Yani salçası, suyu, püresi, haşlanmış ya da közlenmiş haliyle de domatesteki likopen yoğunluğu yaklaşık dört misline kadar çıkabilir. Bu da domates suyunun taze domateslerden çok daha iyi bir likopen kaynağı olduğu anlamına gelir. Likopen, domatesin kabuğunda yoğun olarak bulunur. Dolayısıyla domates tüketilirken kabukları asla soyulmamalıdır."

Ayrıca Özyaral, domatesin sindirim sistemini güçlendirdiğinden de bahsetti.

"Zengin lif içeriği, hafif bir müshil işlevi görür, safra üretimini uyararak kabızlık, kramp ve aşırı şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırır."

Domates suyu nasıl hazırlanır?

Özyaral, domates suyu tarifi de verdi:

6-8 büyük domates, 2 kereviz sapı, 1 orta büyüklükte kuru soğan, taze frenk soğanı, 6-7 taze sarımsak ya da 4-5 diş sarımsak, 2 kırmızıbiber, 1 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 2 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber.



Önce tüm malzemeler küçük parçalar halinde doğranır ve karıştırıcı yardımıyla iyice parçalanır.



Bu karışım büyükçe bir tencereye alınır ve içerisine baharat eklenir.



Daha sonra ağır ağır karıştırılarak orta harlı ateşte 20 dakika kaynatılır.



Karışım çorba kıvamına gelince ocaktan indirilir, soğumaya bırakılır.



Ardından karıştırıcıya konulur, iyice homojen hale gelinceye kadar çekilir.

Kaynak: AA