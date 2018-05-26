Doğubayazıt'ta 3 bin kişilik 'Kardeşlik İftarı'

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınca (BTSO), Doğubayazıt ilçesinin Bursa'nın İnegöl ilçesi ile "kardeş ilçe" olması dolayısıyla Doğubayazıt Kaymakamlığı yanındaki iftar çadırında "Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğubayazıt'ın birlik ve beraberliğin en açık göstergesi olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşayan herkesin et ve tırnak gibi ayrılmaz birer parça olduğunu vurgulayan Aktaş, "Birbirimize sahip çıkalım, ramazan sofralarında olduğu gibi hep beraber olalım." dedi.

Doğubayazıt'ın bir yıl içerisinde caddeleri, sokakları ve tarihi mekanlarıyla büyük bir değişim içerisine girerek güzelleştiğini anlatan Alinur Aktaş, şunları söyledi:

"Geçen yıl İnegöl Belediye Başkanı olduğum dönemde Doğubayazıt Belediyesine danışman olarak görevlendirildim. Buraya katkı, destek vermeye çalıştık ama sağ olsun çok değerli kaymakamımız ve dostumuz Ulaş Akhan kardeşim burada önemli çalışmalara imza attı. Doğubayazıt değişmeye başladı, caddeler ve sokaklar güzelleşti, tarihi mekanlar ortaya çıktı."

"Kardeşlik devam ederse, İslam coğrafyası huzura kavuşacak"

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan ise Doğubayazıt'ın son 2 yılda çok ciddi aşamalar kaydettiğine dikkati çekerek, "İnşallah bundan sonra da gelişmeye, kalkınmaya devam edeceğiz. Tüm bunların yanında en önemlisi Doğubayazıt'ta huzur ve güvenin temin edilmesidir. Eğer bu huzur ve güven temin edilirse Doğubayazıt yine şahlanışını sürdürecek ve bölgenin en önemli ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel merkezi olmaya devam edecek." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Akhan, "Bizler kardeşliğimizi, muhabbetimizi, sevgimizi devam ettirirsek, samimiyetle, içtenlikle, kafamızın arkasında başka hiçbir plan olmadan birbirimize kardeş gibi davranma şuuruna erişirsek, inşallah memleketimiz de huzur bulacak, İslam alemi de huzur bulacak." ifadelerini kullandı.

Programa, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Nebahat Öner, Bursalı iş adamları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan 3 bin kişi katıldı.

Organizasyonun yapıldığı iftar çadırı ve bulunduğu alan Türk bayrakları ile süslendi.

Kaynak: AA