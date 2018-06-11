Doğası ve tarihiyle Kırklareli Ramazan Bayramı tatiline hazır

Trakya'da doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkan Kırklareli, Ramazan Bayramı'nda tatil yapmak isteyenleri bekliyor.

Son yıllarda popülaritesini artıran şehir, içinde barındırdığı kültürel çeşitlilikle, Balkan ülkelerinin yanı sıra Japonya'dan da ilgi görmeye başladı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında dolaşmak, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesinde tarihi koklamak, sakin şehir Vize'de dinlenmek isteyenler, tatil rotalarına Kırklareli'yi de ekliyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Yıldız Dağları eteklerinde keyifli bir yolculuk ile içinde yarasaların gözleneceği bölgenin turizme açık tek mağarası Dupnisa'yı gezmek ve bölgenin lezzetli etinden yapılan yemeklerin tadına bakmak isteyenler tatil için Kırklareli'yi tercih ediyor.

Sakin şehir ağında bulunan Vize'de konaklamak isteyenler ise Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi ve tarihi Gazi Süleyman Paşa Camii'ni gezdikten sonra, Kıyıköy beldesinde deniz ve doğayla baş başa tatil yapabiliyor.

Köftesi, eti, peyniri, süt ve süt ürünleri gibi gastronomi anlamında da adından söz ettiren kent, misafirlerine eşsiz lezzetleri tatma fırsatı sunuyor.

İğneada ve Kıyıköy bayram tatiline hazır

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "saklı cennet" olarak adlandırılan şehrin bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin görülmeye değer ender yerlerden olduğunu anlatan Bilgin, "İnanıyorum ki özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy turizm açısından Türkiye'nin önemli değerlerinden. Bölgemiz yurt içinden ve yurt dışından misafirlerini ağırlamaya hazır. Özellikle Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil yapmak isteyenler bölgemizin tarihi, kültürel, doğal ve turistlik yerlerini görmeye bekliyoruz" dedi.

Bilgin, "Türkiye'nin neredeyse her bölgesini gezdim, böyle güzellik görmedim" diyerek, tüm yerli ve yabancı turistleri bölgenin eşsiz güzelliklerini görmeye davet etti.

Şehrin mavisi ve yeşiliyle göz doldurduğunu söyleyen Bilgin, şöyle konuştu:

"Ülkemizin diğer turistik bölgelerine baktığınızda yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle aslında çok önde olan bir yer. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Yabancılarla ilgili de acentelerle iletişim haline geçip burada çok ciddi bir turizm altyapısının oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Ama inanıyorum burası turizm açısından Türkiye'nin önemli değerlerinden biri haline gelmemesi için hiçbir neden yok. Çok rahat üst seviyelerde turist çekebilir. Hatta burada Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa'dan turistleri de ağırlamaya hazırız."

Kaynak: AA