Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklarla iftarda bir araya geldi

Ankara Çankaya Müftülüğü tarafından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin avlusunda 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencileri için iftar programı düzenlendi.

İftara katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların camilerde büyükleriyle saf tutmalarının gönüllerde taht kurduklarını söyleyerek, "Gönlümüz istiyor ki her dedenin elinde torunu, babanın, annenin elinde oğlu, kızı birlikte camiye gelsinler" diye konuştu.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz" nasihatını hatırlattı.

"Çocuklar evlerin ve camilerin süsü"

Ali Erbaş, çocukların evlerin ve camilerin süsü olduğunu ve çocukların seviyelerine daha uygun bir din eğitim programı hazırladıklarını anlattı:

"7 yaşından önce çocuklarımıza 'Dinimi Öğreniyorum', 'Peygamberimi Öğreniyorum', 'Ahlakımı Öğreniyorum' başlıkları altında, yaşlarına uygun programlar yapıyoruz. Altı sene önce atmış olduğumuz tohum meyve verdi. İlk başladığında Türkiye genelinde bin-iki bin kişi ile başlamıştık. Bugün sayı 140 binler civarında oldu. Bu daha da artacak, milyonlara ulaşacak. Buna ihtiyacımız var. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözünü aklımızdan çıkarmayalım."

İftar programında öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahi seslendirdi.

Kaynak: AA