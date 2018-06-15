Denizaltı kahramanları da bayramda görev başında

Vatan için yılın büyük bölümünü ailelerinden uzakta, denizin metrelerce altında geçiren Türk donanmasının kahramanları, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında karşıladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz'de terör, yasa dışı silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla 1 Mart 2004'te Karadeniz Uyum Harekatı başlattı.

Harekat kapsamında Karadeniz Ereğli Limanı'nda bulunan TCG Preveze S 353 denizaltısının uzunluğu 62, eni 6,2 metre. Adını 27 Eylül 1538 yılında elde edilen Preveze Deniz Zaferi'nden alıyor.

TCG Preveze S 353'te görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kahraman personeli, neredeyse yılın büyük bölümünü denizin metrelerce altında geçiriyor.

Ailelerinden uzakta, aylarca iletişim dahi kuramadan vatan ve millet için fedakarca görev yapan bahriyeliler, bu Ramazan Bayramı'nı da görev başında nöbet tutarak geçiriyor. Aile özlemini bir nebze de olsa kendi içlerinde yaşayarak gidermeye çalışan denizaltı personeli, hep birlikte bayramlaştı.

"Burası ikinci ailemiz gibi oluyor"

TCG Preveze S 353 Denizaltı Komutanı deniz yarbay, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG Preveze denizaltısının 1994 yılında hizmete girdiğini anlattı.

Deniz yarbay, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (DZKK) 12 denizaltısından birisi olan TCG Preveze'yi suyun altında 20 natın üzerinde sürate çıkabildiklerini söyledi ve "Mevcut imkanlarımız ise 50 güne kadar dalmış durumda karakol icra edebiliyoruz" dedi.

Yarbay, şu anda Karadeniz'de Karadeniz Uyumu Harekatı, Akdeniz'de Akdeniz Uyumu Harekatı düzenlediklerini belirterek, "Karadeniz Uyumu Harekatı'na çevre ülkelerimizi de davet ettik. Şu anda Rusya, Romanya ve Ukrayna da bu harekata iştirak ediyor. TCG Preveze denizaltısı da bu harekatta yer alıyor" dedi.

TCG Preveze ile yıl içerisinde planlı milli tatbikatlar da yaptıklarını anlatan yarbay, ayrıca Türkiye'nin müttefikleriyle çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla NATO davet tatbikatlarına da katıldıklarını anlattı.

Denizaltı komutanı, Türkiye'ye denizlerden gelebilecek tehditleri önceden tespit etmek ve gerektiğinde bertaraf etmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yılın büyük kısmını ailemizden uzakta, gemimizde seyirde geçirmekteyiz. Burası ikinci ailemiz gibi oluyor. Biz burada ailemizin yakınlığını bir nebze de olsun kendi içimizde, aile ortamında gidermeye çalışıyoruz. Ramazan Bayramı'nda burada görevde olmamızın asıl maksadı, ailemizin, sevdiklerimizin, milletimizin rahat ve huzurlu şekilde bayram geçirmesi. Bu maksatla TSK'nın tüm unsurlarında olduğu gibi TCG Preveze denizaltısı olarak biz de görevimizin başındayız."

"Bayramlarda ailemizle birlikte olmak isterdik"

Denizaltıda görevli bir astsubay, mevcut görevi nedeniyle yılın bir bölümünü ailesinden uzakta, denizlerde ülkenin hak ve menfaatlerini korumayla geçirdiklerini şöyle anlattı:

"TSK'nın denizlerdeki dosta güven, düşmana caydırıcılık sağlayan denizaltıda, böyle stratejik bir görevi yapıyor olmaktan gurur duyuyorum. Bayramlarda elbette ailemizle birlikte olmak isterdik ancak görevimizin gerektirdiği şeyler var. Uzun zamandır görüşmediğimiz için ailemizi elbette özlüyoruz ancak her şeyden önce milletimizin ve vatanımızın bekası için görev yapmaktan gurur duyuyoruz."

Denizaltı personelinden diğer bir astsubay ise, TSK'nın tüm görevlilerinin olduğu gibi kendilerinin de Ramazan Bayramı'nda görevlerinin başında olduklarından bahsetti.

"Ailemi en son 8 gün önce gördüm. Görevimizin uzunluğu neticesinde yaklaşık olarak 1 ay daha göremeyeceğim. Ailemin, sevdiklerimin ve milletimin Ramazan Bayramı'nı rahat, huzur ve sağlıklı şekilde sağladığımız için gurur duyuyorum."

Kaynak: AA