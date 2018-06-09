Demiryolu işçileri, yolcuların konforu ve güvenliği için Ramazan'da da çalışıyor

Muş-Tatvan demiryolu hattında çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde, yolcuların rahat, hızlı ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için çaba gösteriyor.

Zamanla genleşen rayları keserek boşluğu aldıktan sonra termik kaynak (döküm kaynağı) yapan işçiler, ardından yapılan kaynağı özenle taşlayarak pürüzsüz hale getiriyor.

İşçilerin zorlu mesaisi iftar saatlerinde sona eriyor.

Demiryolu işçilerinden Ramazan Sezgin, trenlerin emniyetli şekilde ulaşım yapabilmesi için oruçlu olmalarına rağmen görevlerini severek sürdürdüklerini söyledi.

Raylar için özel bir döküm kaynağının olduğunu ve bu işi yaparken yüksek derecede sıcaklığa maruz kaldıklarını vurgulayan Sezgin, "Ramazan ayında güneşin altında çalışmak zor oluyor. Çünkü işimiz hem ağır hem de dikkat istiyor. Ama Allah yardımcı oluyor, hem işimizi hem de ibadetimizi yapıyoruz. İş ne kadar zor olursa Ramazan ayı daha güzel ve anlamlı geçiyor. Hava sıcaklığı ile kaynağın sıcaklığı bizi zorluyor ama yine de orucumuzu tutuyoruz" dedi.

Kaynak: AA