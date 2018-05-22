Demir ustaları 700 derece sıcaklıkta çalışarak, oruç tutuyor

Oruç tutma süresinin uzunluğu ve sıcak hava, özellikle ağır işlerde çalışanları zorluyor.

Ordu’da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesiyle zorlansalar da ibadetlerini yapmaktan vazgeçmiyorlar.

Sıcak demir ustası 33 yaşındaki Samet Güner, baba mesleğini yaklaşık 10 yıldır devam ettiriyor.

Sıcak demir atölyesinde tarımsal aletler ve yöresel malzemeler üreten Güner, demirin ısıtılıp döverek şekillendirmesiyle ürünlerini hazırlıyor.

“Sıcaklık 700 dereceye kadar ulaşabiliyor”

Güner, yaklaşık 700 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta özellikle Ramazan ayında çalışmanın kolay olmadığını şu sözlerle anlatıyor:

“Demirin dövme sıcaklığı 600-700 derece arasındadır. Ocağımızın ulaştığı sıcaklık bin derece civarındadır. Bizim ısıya maruz kaldığımız sıcaklık ise 700 dereceye kadar ulaşabiliyor. Ramazan ayında bu mesleği yapmanın kolay olduğunu söyleyemem ama Allah onun da bir şekilde sabrını veriyor. Zaman zaman bunaldığımız günler oluyor, o zaman da ona göre çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ramazan öncesi hazırlıklarımızı yapıp, bu ayda daha sakin çalışıyoruz."

Orucunu tutmaya devam edeceğini söyleyen Güner, serinlemek için bazen vantilatör kullanıyor, çok bunalınca da kafasını suyun içerisine sokuyor. Güner, şunları söyledi:

"Ateşi görünce aklıma cehennem ateşi geliyor, sonuçta inançlı insanlarız. Öyle bir ateşin varlığını düşündüğümüzde bu ateşin sıcağı bizi bunaltıyorsa, öyle bir ateşin sıcağını düşünemiyorum."

Kaynak: İHA