Demir çelik işçileri 1200 derece sıcaklığa rağmen oruç tutuyor

Karabük'te demir çelik işçileri, haddehanelerde yüksek sıcaklıkların karşısında çalışıyor.

Bazı işlerin insan gücüyle yapıldığı haddehanelerde işçiler, Ramazan'da hem ibadetlerini yerine getiriyor, hem de 800 ila 1200 derece arasında değişen sıcaklık karşısında işlerine devam ediyor.

1200 derecelik ocaktan çıkan ürünler işçiler tarafından demir makas aracılığıyla alınırken, işçilerin sıcaktan etkilenmemesi için dev pervanelerle çalışma alanı serinletiliyor.

"İnandıktan sonra oruç dokunmuyor"

İşçilerden Hilmi Eker, kütüklerin ocaktan ilk çıktığında sıcaklıklarının 1180 derece olduğunu ve bunun da oruçluyken kendilerini biraz zorladığını söyledi:

"Oruçlu olmak inanç meselesi. İnandıktan sonra oruç dokunmuyor. Yıllardır demir sıcaklığına alışkınız."

İşçilerden Metin Kalaycı da ne kadar sıcak olsa da ibadetlerini yerine getirmeye çalıştıklarını anlattı:

"Bu zor şartlarda orucumuzu tutuyoruz. Fırınlarda 750-800 civarında bir sıcaklık var. Bu sıcaklıkta zor oluyor ama çalışıyoruz, bir şekilde ekmek kavgası."

Kaynak: AA