Çocukların Nasrettin Hoca ile son teravih namazı

Sakarya'da camileri dolduran Müslümanlar, bu yılın son teravih namazını kılmanın huzurunu yaşadı.

Sakarya Üniversitesi Camii'ne aileleriyle gelen çocuklar, Nasrettin Hoca kostümlü animatörle namaz kılmanın yanı sıra istedikleri gibi eğlendi.

Caminin imam hatibi Erol Demir, Ramazan'ın yediden yetmiş yediye herkesin bereketlendiği bir ay olduğunu söyledi.

Camide kadın, çocuk, genç ve yaşlılara hitap etme anlamında farklı etkinlikler yaptıklarını anlatan Demir, "Ramazan ayı boyunca her akşam bin kardeşimize iftar programı yaptık ve maliyeti her akşam bir hayırseverimiz tarafından karşılandı. Ramazan boyunca Asya, Afrika gibi 115 ülkeden kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaştık" dedi.

Camiye gelen ailelerin çocuklarını evde bırakmak zorunda kalmaması için etkinlikler düzenlediklerinden bahseden Demir, bu sayede çocukları camiye ve namaza alıştırdıklarını vurguladı.

"Çocuklara namazı sevdiriyoruz"

Demir, Nasrettin Hoca kostümlü animatörün namazdan 15-20 dakika önce çocukları camiye topladığını anlattı.

"Namaz sonuna kadar çocuklarımız hem eğleniyor hem camiyi seviyor hem de aileler namazdayken tedirgin olmuyor. Camide 20-25 kişiyle itikafa girdik ama şu anda 70'e kadar çıktı. Her akşam farklı ülkelerden kardeşlerimiz teravih namazı kıldırdı, farklı hocalarımızın sohbetini dinledik."

Çocukları eğlendiren Yavuz Usta da, yaklaşık 25 yıldır palyaço, Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz olup bu karakterleri çocuklara sevdirmeye çalıştığını söyledi.

Teravih namazlarında çocukları eğlendirmek için etkinlik teklifini severek kabul ettiğinden bahseden Usta, "Çocuklar benimle birlikte namaz kılıyor. 2 rekat namaz kılıyoruz, sonra oyun oynuyoruz. Çocuklar eğleniyor. Bu arada namazı sevdirme açısından bir şeyler verebilmişizdir diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA