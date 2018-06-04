Çobanların iftarı da sahuru da merada geçiyor

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da çobanlar, Ramazan ayında iftar ve sahur vaktinde de sürülerinin başında.

Şehirde havaların ısınmasının ardından birçok besici, koyunlarını daha iyi gelişmeleri için özellikle serin olan akşam vakitlerinde otlatmaya çalışıyor.

Çobanlar, Siverek ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki 1919 rakımlı Karacadağ bölgesinde, güneşin etkisini kaybetmesiyle hayvanlarını meralara çıkarıyor.

İkindi namazının ardından yola koyulan ve zorlu bir yolculuğun ardından hayvanları otlatacakları yerlere ulaşan çobanlar, eşek sırtında taşıdıkları yiyeceklerini odun ateşinde pişirip, ezanın okunmasıyla oruçlarını açıyor.

İftarda ve sahurda beraberler

İftarın ardından çay içip bir süre dinlenen çobanlar, sonrasında hayvanlarıyla ilgilenip sahura kadar uyumaya çalışıyor.

Sahuru da aynı yöntemlerle yapan çobanlar, otlamaları için koyunları kaldırıp, ertesi gün sabah saatlerinde sulama ve sağım için evin yolunu tutuyor.

Çobanlardan 35 yaşındaki Mehmet Tekin, son yıllarda Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle, evde sahur ve iftar yaptığı günleri neredeyse unuttuğunu söyledi.

"Çobanlık Ramazan ayında biraz zor oluyor, özellikle yaz mevsimine denk geldiği dönemlerde daha da zor oluyor ama yine de ibadetimizi yapmak için gayret ediyoruz. İftar saatine yakın 3 ya da 4 çoban bir araya geliyoruz ama fazla kalabalık olmamaya dikkat ediyoruz ki koyunlarımız iç içe girmesin, gece onları ayırmak zor oluyor."

Sahurda önce çay demlediklerini, ardından yiyecekleri hazırlayıp el fenerleriyle sahur yaptıklarını söyleyen Tekin, "Sahurun ardından zaten uyumuyoruz, en fazla dinlenmek için yarım saatlik bir mola verebiliyoruz çünkü tekrar koyunları kaldırıp otlatmamız gerekiyor" dedi.

"Burada arkadaşlarla olmak daha güzel"

23 yaşındaki Ahmet Tekin de, bu işin ancak hayvanları sevmeyle yapılabileceğini ve sıcak havada çalışmanın orucu zorlaştırdığını anlattı.

"Burada arkadaşlarla olmak daha güzel çünkü tek başınıza yiyemezsiniz, vakit de geçmez zaten. Bu yüzden her gün arkadaşlarla sözleşip farklı yerlere gidiyoruz."

Kaynak: AA