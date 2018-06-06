Çin'in Ramazan lezzetleri Hui Müslümanlar Caddesi'nde

Çin'in Şian şehrinde yaşayan Müslümanlar, şehir merkezinde bulunan Hui Müslümanları Caddesi (Huimincie) sayesinde, Ramazan ayını tarihi bir atmosferde ve kendilerine özgü geleneksel lezzetlerle geçiriyor.

Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde Müslüman tüccarların ve seyyahların ilk geldiği yere o dönem kurulan Huimincie, şehirde Çinli Müslümanların en yoğun yaşadığı yer olarak biliniyor. Bölgede 60 bin Çinli Müslüman var.

Kuruluşundan itibaren gördüğü tadilat ve iyileştirme çalışmalarıyla bugünkü halini alan Huimincie, Ming ve Çing hanedanlıklarından izler taşıyan lokanta ve dükkanlara sahip.

Ramazan lezzetleri için adres Huimincie

Ramazan'da geleneksel lezzetler arayanlar rotayı, Çinli Müslümanlara özgü muz, yumurta, pirinç, soya fasulyesinden yapılan geleneksel tatlılar, dondurmalar, içecekler ve çerezlerin satıldığı Huimincie'ye çeviriyor.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki cadde, iftar saatinin gelmesiyle hızla kalabalıklaşıyor. Gece gündüz canlı caddedeki hareketlilik yan sokaklara da taşmış durumda.

Kuzu etli çorba ve Çin hamburgeri

İftar ve sahur menülerinde yangrou paomo (kuzu etli ekmekli çorba), rou ciamo (Çin hamburgeri) gibi yemekler önemli yer tutarken, Çin mantısı ve erişte türleri de sıklıkla tüketiliyor.

Huimincie'deki restoranların önüne kurulan ocaklarda hünerlerini sergileyen usta aşçılar, hem turistlerin ilgisini çekiyor hem de caddeye panayır havası katıyor.

Ustaların bazıları ahşap balyozlarla tezgahlardaki tatlı harçlarını döverken, bazıları da ocaklarda haşlanmış etle erişte ve çeşitli yemekleri kavuruyor.

Teravih 13 asırlık camide kılınıyor

Huimincie esnafı oruçlarını açtıktan sonra, teravih için şehrin en büyük camilerinden 13 asırlık Şian Ulu Camii ile yaklaşık bin yıllık Şiaopiyüen Camii'nin yolunu tutuyor.

Canlılığın iftar sonrası daha da artması nedeniyle, yerel güvenlik birimleri Huimincie'de kalabalık gruplar halinde geziyor.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Hui ve Uygurların, Ningşia Hui Özerk Bölgesi ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken, bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

Kaynak: AA