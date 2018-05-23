Çankırı'da 68 yıldır her Ramazan hatimli teravih namazı kılınıyor

Çankırı İplik Pazarı Camii 1950 yılında ibadete açıldı. Camide 68 yıldır her Ramazan hatimli teravih namazı kıldırılıyor. İmam, müezzin ve kurs öğrencileri bir araya gelip Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü okuyor. Amaçları, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek.

Çankırı İplik Pazarı Camii İmam Hatibi İbrahim Türkmen, hatimli teravih namazı kılmaya devam ettiklerini, müezzin ve kurs öğrencilerinin yardımıyla namazı tamamladıklarını anlattı.

"İplik Pazarı Camii kurulduğu günden beri bu ibadet devam ediyor. Her sene cemaatimiz hep aynıdır. Bu sene gençlerde de artış var. Çankırı’nın her mahallesinden cemaatimiz geliyor. İlçelerden bile gelenler var."

Camiye 2 yıldır hatimli teravih namazı kılmak için gelen Barbaros Kıyı ise, "Caminin eski olması bu maneviyatın Ramazan ayında yaşanmasına katkı sağlıyor. Güzel ve ayrı bir havası var. Ramazan sonunda da inşallah Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş olacağız. Günlük bir cüz okuyoruz. Güzel oluyor" dedi.

Kaynak: AA