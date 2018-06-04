Burhaniye'nin 11 yıllık geleneksel sofraları

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 11 yıl önce başlatılan gelenekle, Ramazan ayında her gün bir aile sokağında hazırladığı sofrayla komşularına iftar veriyor.

Geriş, Memiş ve Yunus mahallelerinde verilen iftar yemeği için her akşam bir aile malzemeleri alıyor. Mahalle sakinleri imece usulü odun ateşinde yemekleri pişiriyor. Daha sonra sofranın başında buluşan mahalleliler iftar yapıyor.

İftar veren Geriş Mahallesi sakinlerinden Şerif Ali Benli, geleneklerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Bazen her gün bazen de gün aşırı mahallemizde iftar hazırlanıyor. Tüm mahalleli yer sofrasında orucunu birlikte açıyor."

İftara yaklaşık 140 kişi katıldı.

Kaynak: AA