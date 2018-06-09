Bu köyde iftar verme sırası 2020'ye kadar dolu

Bilecik Pazaryeri'ne bağlı Küçük Elmalı Köyü sakinlerinin Ramazan ayında iftar vermek için birbirleriyle yarışması nedeniyle, iftarın sırayla verilmesi kararlaştırıldı.

Karakeçili Yörüklerinin yaşadığı köyde, iftar vereceklerin doğum tarihi ve askere gidenlerin tertip sırasına göre belirlenmesine karar verildi.

Genç kızların rengarenk yöresel kıyafetlerle hizmet ettiği köyde, iftar sofrasına gelemeyen yaşlıların evlerine yemek götürülüyor.

Köy geleneklerine bağlı iftar

Köy muhtarı Halil Ak, köylerinin geleneklerine bağlı olarak Ramazan ayında iftarını köy meydanında açtığını söyledi.

Ak, iftarların geçmiş yıllarda durumu iyi olan ailelerin evlerinde hazırladıkları yemeklerle verildiğini, daha sonra bunun köylülerin iştirak ettiği geleneksel toplu iftarlara dönüştüğünü anlattı:

"İftarlarımıza çevre köylerden ve değişik yerlerden misafirlerimiz de katıldığı için çok mutlu oluyoruz. İftar vermek için köylülerimiz birbirleriyle yarışıyor. Sırası kendisine gelmeyen köylülerimiz gönül koyuyor. Herkesin iftar sevabından yararlanabilmesi amacıyla 4-5 aileyi bir araya getiriyoruz ya da doğum tarihlerine göre gruplar halinde iftar yemeğini karşılıyorlar. Bu yıl sırası gelmeyenler 2019'un Ramazan ayı için şimdiden sıra aldılar ve gelecek yıl 30 gün iftar programları şimdiden dolmuş durumda."

İftara katılan Makbule Rehber ise gündüz tarlada çalıştıklarını söyleyerek, "Tarladan eve geliyoruz, yemek telaşımız olmuyor elimizi yüzümüzü yıkayıp köy meydanında oruçlarımızı açıyoruz. Çok memnunuz, inşallah ömür boyu bu güzel geleneğimiz sürer" dedi.

Kaynak: AA