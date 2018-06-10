Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi bugün idrak edilecek

Kadir Gecesi, insanlığa dünya ve ahiret mutluluğunu getiren Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece. Kur’an’ın Ramazan ayı içerisinde yer alan bu özel gecede indirilmesinin kazandırdığı değer nedeniyle Kadir Gecesi olarak anılıyor. Bu özel gecenin Ramazan ayında olduğu kesin ancak İslam alemi Kadir Gecesi’ni genellikle Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul ediyor.

İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, bugün idrak edilecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, bu özel geceyi Ramazan ayının son günlerinde aramanın doğru olduğunu söyleyerek, “Bu gecenin kesin olarak belirlenmemesi Ramazan’ın her gecesinin Kadir Gecesi gibi değerlendirilmesi içindir. Kültürümüzde yer alan ‘Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil’ sözü de bunu ifade ediyor” dedi.

Kenan Oral’a göre, Kadir gecesi Müslümanlara, Allah’ın rahmetine kavuşma, sevap kazanma ve affedilme için kaçırılmaması gereken fırsatlar sunuyor.





Hazreti Muhammed’in Kadir Gecesi nasıl geçerdi?

“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadr, 97/3) buyurularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kenan Oral, Kadir Gecesi’nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesinin ve kişinin kendisini hesaba çekmesinin affedilme için önemli olduğundan bahsetti. Ayrıca bu gecede, Allah’ın samimi bir şekilde tövbe edenleri affettiğini, meleklerin yeryüzüne indiğini ve tan yeri ağarıncaya kadar yeryüzünde huzur olduğunu söyledi. Oral, Hazreti Muhammed’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

“Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”



Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetler

Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetleri, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral şöyle sıralıyor:

“Kadir gecesini ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız. Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Efendimiz bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.”





Kadir Gecesi’nde tesbih namazı kılınmasının önemi

Kenan Oral tesbih namazıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur. Kaynaklarımızda nafile namazlardan sadece teravih, küsuf (güneş tutulması) ve bir görüşe göre istiska (yağmur duası) namazının cemaatle kılınması meşru görülmüştür. Bunların dışındaki tüm sünnet ve nafile namazların cemaatle kılınması mekruhtur.”

Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure.

“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

Kenan Oral, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kadir Gecesi’ne özel ülkenin her köşesinde özel bir program icra ettiğini de söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Ahmet Hulusi Efendi, Ankara'da Beştepe Millet, İstanbul'da Cennet Mahallesi Yavuz Selim, Fatih, Taşoluk Yeşil ve Konya'da Sultan Selim camilerindeki özel programlarda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Kaynak: TRT Haber