Bilecik'in asırlardır yaşatılan bayram gelenekleri

Bilecik'te asırlardır dini bayramlarda namaz sonrası camiden çıkan cemaat, mezarlığı ziyaret ediyor. Yenipazar ilçesinde de kadınlar bazlama pişirip ilçe sakinlerine ikram ediyor.

Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı'nda bayram namazı, Kurban Bayramı'nda da arife günü ikindi namazı sonrası toplu mezarlık ziyareti geleneği asırlardır sürdürülüyor. Namazlarını kıldıktan sonra bir alanda toplanan cemaat, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüyor.

Burada din görevlileri dua ediyor, ayetler okuyor. Geleneksel toplu mezarlık ziyaretleri, dua edilmesi ve vatandaşların yakınlarının kabirlerine bakım yapmasıyla sona eriyor.

"Yeni nesle örnek olmaya çalışıyoruz"

Ziyarete katılan İl Genel Meclis üyesi Haluk Filizli, şehirde yıllardır dini bayramlarda toplu mezar ziyaretleri yapıldığını söyledi.

Geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Filizli, şöyle konuştu:

"Böyle bir geleneğin her yerde olmadığını biliyoruz. Bu yüzden devam ettirilmesi için elimizden gelen gayreti göstererek çocuklarımız ve torunlarımızı da getirerek yeni yetişen nesle örnek olmaya çalışıyoruz."

Kadınlar erken saatlerde bazlama pişirdi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde de kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren evlerinin bahçesinde bazlama pişirdi.

İlçeye 6 kilometre uzaklıkta bulunan manavların yaşadığı 80 haneli Selim Köyü'nün kadınları, evlerinin bahçesine kurdukları tezgahlarda hazırladıkları yüzlerce bazlamayı, vatandaşlara ikram etti.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, bayramlarda ve dini günlerde bu geleneklerinin yüzyıllardır sürdüğünü anlattı.

"Vatandaşlarımız bir olay yaşanmışsa daha büyüğünü yaşamamak adına şükretmek için kazayı ve belayı önlemesi amacıyla bazlama pişirir. Gelip geçenlere, komşulara dağıtılır. Ben de anneannemden babaannemden gördüm. Bu gelenek yüzyıllar boyu yaşayacak. Bazlamanın çok güzel bir lezzeti vardır, peynirli ve sadesi yapılır."

Evinin bahçesinde bazlama pişiren Sabriye Özel ise, çocuğu için bugün sabah erken saatten itibaren bazlamaları pişirdiğini anlatarak "Kazaya belaya karşı komşulara dağıtıyoruz. Bu geleneğimiz yıllardır sürüyor" dedi.

Kaynak: AA