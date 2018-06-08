Bidon çalarak halkı sahura kaldıran Sevgi Cankurt'u sevindiren hediye

Balıkesir Manyas'a bağlı kırsal mahallelerden Dereköy'de davulu patladığı için bidon ile vatandaşları sahura kaldıran 57 yaşındaki Sevgi Cankurt, yeni davuluna kavuştu.

Bandırma ilçesinde yaşarken eşini kaybeden Cankurt, Dereköy'deki baba ocağına dönüp, 10 yıldır kapalı olan köy kahvesini işletmeye başladı. Kazandığı parayla kızını okuttu ve askerden yeni gelen oğluna baktı. Cankurt şimdi, Ramazan ayında köyünün davulculuğunu yapıyor.

Davulunun bir süre önce patlaması üzerine mahalle sakinlerini bidonla sahura kaldırmaya devam eden Cankurt, sahur öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun sürpriziyle karşılaştı.

Kafaoğlu, haberi televizyondan izlediğini ve çok etkilendiğini anlatarak, yeni bir davul alıp Cankurt'a hediye etmeye karar verdiğini söyledi.

Cankurt için mavi led ışıklı bir davul aldıklarından ve bizzat kendisinin sürpriz yapmak için Dereköy'e geldiğinden bahseden Kafaoğlu, şöyle konuştu:

"Televizyonda davulunun patladığını ve onun yerine başka bir şeyle çalmak zorunda kaldığını gördüm. Ben de 'Bir davul alıp hediye edelim' dedim. Türkiye gündemine de oturmuştu bir kadın olarak bu işi üstlenmesi. Bu kırsal mahallemizin vatandaşlarını sahura kaldırması bizi de etkiledi. Bir davul alıp getirdik, bu geleneğimizi yaşatmaya devam edelim dedik hatta iki gündür davul çalmadığını da duyduk. İnşallah yeni davuluyla bu görevine devam eder ve mahalleliyi yine davulla sahura kaldırır."

"Çok büyük sürpriz oldu"

Sevgi Cankurt da Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu elinde davul ile karşısında görünce çok şaşırdığını söyledi.

Ramazan'ın ikinci günü davulunun patladığını hatırlatan Cankurt, "Allah razı olsun Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu, gece 02.30'da davulu bana teslim etti. Led ışıklı çok güzel bir davul. Bidonla çalıyordum. Artık normal davul çalacağım. Çok teşekkür ederim. Çok büyük sürpriz oldu bana" dedi.

Bidonu bırakıp yeni davulunu eline alan Cankurt, Kafaoğlu ile Dereköy sokaklarında mani söyleyip, davul çaldı.

Kaynak: AA