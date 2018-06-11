"Bereket Konvoyu"ndan Sırbistan'ın tarihi Kalemeydanı'nda iftar

"Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla organize edilen geleneksel Bereket Konvoyu, İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nin 2005 yılından beri Balkan ve Avrupa ülkelerinde düzenlediği bir program. Düzenlenme amacı, kaybolan birlik ve beraberlik duygusunu canlandırmak.

Bu yıl da Bereket Konvoyu programı kapsamında, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2 bin kişilik iftar verildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, şehrin tarihi Kalemeydanı'nda (Kalemegdan) düzenlenen iftar programında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e teşekkür etti ve Bayrampaşa Belediyesi'nin yaptığı bu etkinliklerle Türkiye ile Balkanlar arasında dostluk köprüsü kurduğunu anlattı.

Ayrıca Bilgiç, Belgrad'da üçüncüsü düzenlenen bu etkinliğin yıllardır Balkan ülkelerinde pek çok farklı şehirde yapıldığını ve binlerce kişinin Bayrampaşa Belediyesi sayesinde iftar sofrasında bir araya geldiğini söyledi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Türkiye ile Sırbistan arasında dostluk, kardeşlik ve gönül bağını Bayrampaşa Belediyesi olarak üstlendiklerini, Belgrad'dan, Kalemeydan'dan iki ülke insanı arasındaki birliği, beraberliği ortaya koymanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

İftarın ardından Mevlid-i Şerif okundu

Bazı Müslüman ülkelerin Belgrad büyükelçilerinin de katıldığı iftar programında Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

İftar programının ardından, Belgrad'da son üç senedir Ramazan ayında iftar veren Bereket Konvoyu'nun programları kapsamında ilk kez Mevlid-i Şerif okundu.

Kaynak: AA