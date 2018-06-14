Bereket Konvoyu 8 ülke, 19 şehirde kardeşlik sofrası kurdu

"Kardeşlik sınır tanımaz" sloganıyla organize edilen geleneksel Bereket Konvoyu, İstanbul Bayrampaşa Belediyesi'nin 2005 yılından beri Balkan ve Avrupa ülkelerinde düzenlediği bir program. Düzenlenme amacı, kaybolan birlik ve beraberlik duygusunu canlandırmak.

Farklı ülkelerde birçok program düzenleyen 75 kişilik Bereket Konvoyu ekibinin Ramazan yolculuğu sona erdi.

Yunanistan'dan Karadağ'a, 8 ülke 19 şehirde yaklaşık 40 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Bugüne kadar 2 milyon kişiyle kültür paylaşımı yapan Bereket Konvoyu, bu sene 12 araçlı konvoyla 6 bin kilometre yol katetti.

Kaynak: TRT Haber