Belgrad'ın tek camisi farklı milletleri bir araya getiriyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın tek camisi olan tarihi Bayraklı Camii, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne göre Osmanlı döneminde şehirde bulunan 273 cami ve mescitten biri. 1946'da Sırbistan'ın Kültür Mirası Listesi'ne eklenerek koruma altına alındı.

1575 yılında inşa edildiği bilinen cami, Ramazan ayı boyunca farklı milletlerden insanları iftar sofralarında buluşturuyor.

Ramazan'ın başından bu yana her akşam cami bahçesinde kurulan iftar sofraları, sadece ihtiyaç sahiplerini ve sığınmacıları değil, dostluk arayışı içinde olan farklı din ve milletlerden insanları da aynı noktada topladı.

Bayraklı Camii İmamı Ramadan Mehmedi, Sırbistan İslam Birliği'nin her Ramazan'da geleneksel olarak cami bahçesinde iftar düzenlediğini söyleyerek, akşam namazı için camiye gelenleri bahçedeki iftar sofralarında ağırladıklarını anlattı.

İster cami bahçesinde olsun ister evinde her Müslüman'ın böyle davranması gerektiğinden bahseden Mehmedi, "Ramazan ayı iyilik ayıdır. Bizim için önemli olan iyilik yapmak ve oruçlu daha fazla insana ulaşıp onların karınlarını doyurmaktır" dedi.

İftar sofralarında dostluk

Mehmedi, oruçluların yanı sıra farklı dinlere mensup insanların da camideki iftarlara geldiğini anlattı.

"Kapasitemiz el verdiğince iftar hazırlıyoruz. Olabildiğince fazla kişi ağırlamaya çalışıyoruz. Kimin oruç tutup tutmadığıyla ilgilenmiyoruz. İnsanlar bu sofralarda tanışıp yeni dostluklar kuruyor. Güzel şeyler duyuyor. Ramazan ayı merhamet ve ateşten uzaklaşma ayıdır. Kapımız herkese açık. İsteyen gelip bizimle ibadet edebilir."

Mehmedi, Bayraklı Camii olarak Ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıttıklarını söyledi.

"Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa ona ulaşıyoruz. Ramazan'da başka kurumlarla iş birliği içinde bu yardımları daha sık gerçekleştiriyoruz."

"İnsanlar birbirleriyle tanıştıkça sorunları azalır"

Cami bahçesinde verilen iftar yemeğine katılanlardan Lübnanlı Muhammed Nasir, güzel atmosfer nedeniyle iftara geldiğini söyledi.

Yedi yıldır Belgrad'da yaşadığını anlatan Nasir, "Dünyanın dört bir yanından insanlarla bu iftarlarda buluşuyoruz. Bazen 10 ya da 20 farklı milletten insan oluyor. Herkesin kendi kültürü, dili ve dini var. İftara gelenlerin hepsi Müslüman değil. Birlikte yeyip içiyor, namaz kılıyor, ibadet ediyoruz. İftarlara çocuğumla geliyorum. Onun böyle güzel bir ortamda büyümesini istiyorum" dedi.

Nasir, cami bahçesindeki iftarlar sayesinde Türkiye, İran, ABD ve Lübnan'dan yeni arkadaşlar edindiğini dile getirdi.

"Ramazan ayı insanların birbirleriyle tanışmaları için güzel bir fırsat. İnsanlar birbirleriyle tanıştıkça sorunları azalır."

Kaynak: AA