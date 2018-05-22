Bekir Develi’nin anlatımıyla Selim Gündüzalp’in son yazısı

TRT 1’de yayınlanan “Ramazan Sevinci” programı, “Ramazan zulüm altında inleyenlere nefes olmaktır. Hep beklenen olmak, hep umut olmaktır” sözleriyle yola çıkıyor. Program, Bekir Develi’nin sunumuyla Ramazan boyunca her gün 19.00’da yayınlanıyor.

Ramazan Sevinci’nin son bölümünde Bekir Develi anlatımıyla, Selim Gündüzalp’in “Deniz ve Biz” yazısı ekranlara taşındı.

"Hayat dalgalı bir deniz, tutunmaya çalışıyoruz. Dalgalar arasında küçük bir tekneyiz. Gelgitler içindeyiz. Sahile yakın duran güven içinde. Her yer deniz, en başta içimiz. Kılavuzsuz, kaptansız ve pusulasız yol almak zor mu denizlerde? Rüzgara, akıntıya kapılmak da var. Peki, içinin denizlerinden ne haber?"

Selim Gündüzalp kimdir?

Asıl adı Hüseyin Adnan Şengörür olan Selim Gündüzalp, 1954 yılında Sakarya’da doğdu. Yazı hayatı, 1968 yılında bir ortaokul öğrencisiyken katıldığı bir şiir yarışmasıyla başladı.

Zafer Dergisi’nin kurucuları arasında yer alan Gündüzalp, vefatına kadar derginin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptı.

Yurt içinde ve dışında sayısız seminer, konferans ve sohbet programlarıyla halkla buluştu.

TRT başta olmak üzere birçok ulusal ve yerel televizyon kanalında program yapan Gündüzalp’ten geriye öyküleri, romanları ve derleme kitapları kaldı.

Denizde geçirdiği kalp krizi sonucu 12 Aralık 2017’de vefat eden Selim Gündüzalp’in yazdığı kitaplardan bazıları şunlar:

"Allah ve Sen", "Her Güne Bir Öykü Seti", "Ümit Öyküleri", "Allah ve Ümit", "Serap", "Sevgi Öyküleri".

Kaynak: TRT Haber